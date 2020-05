Sky: il Chelsea rinuncia a riscattare Boga, il Napoli resta interessato a lui

Secondo quanto scrive su Twitter Fabrizio Romano, giornalista Sky, il Chelsea non riscatterà Jeremie Boga, il calciatore in prestito al Sassuolo che nelle ultime settimane è stato accostato al mercato estivo del Napoli. Il cartellino del giocatore potrà quindi essere gestito in libertà dal club emiliano.

Il Napoli resta interessato all’affare e tiene sotto controllo tutte le evoluzioni del caso.

Chelsea have decided against using their buyback clause for Sassuolo’s Jérémie Boga. He’s staying in Italy – top season this year. Napoli are interested in him. 🔵 #transfers #CFC #Chelsea

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 25, 2020