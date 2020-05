Sibilia (Figc): “Credo che siamo vicini alla ripresa, dobbiamo aspettare giovedì”

Playoff?

Se ho mai pensato che non ce l’avremmo fatta?

“Non è stato semplice per i Dilettanti fermarsi, anche perché in tanti restano scontenti: c’è stato un momento in cui la curva dei contagi era quasi fuori controllo, abbiamo temuto fortemente di non poter ricominciare. Noi abbiamo la necessità di dare parola al rettangolo di gioco, ma il protocollo per i dilettanti è inapplicabile e perciò ci siamo fermati.