Sgarbi: «Questo virus non è la peste. Il calcio può e deve ripartire»

Intervistato da Tuttosport, Vittorio Sgarbi contesta le misure prese dal Governo per contenere l’epidemia di coronavirus. Definisce il lockdown una «misura scema».

« Non avrei sicuramente messo tutti in isolamento, chiusi dietro a quattro mura , quando invece si poteva certamente prendere le misure di controllo uscendo, stando con le dovute distanze all’aria aperta, nei boschi, in montagna o su una spiaggia non affollata. Ve lo volete mettere in testa che il virus, all’aria aperta, non si prende? È possibile che quelle teste non abbiano capito e non si siano informati che, se ognuno di noi avesse potuto in solitaria andare a fare una passeggiata all’aria aperta, sarebbe stata una scelta più intelligente e sana?».

Conte è stato consigliato da una «sfilza di virologi incompetenti, che non ne azzeccavano una».

Lui, confessa, è stato a casa, ma perché non sapeva cosa fare e dove andare.

Sgarbi parla anche del calcio. Perché non dovrebbe ricominciare? Si chiede.

Con la sua presa di posizione e la raccomandazione di stare tutti a casa, continua, il governo ha fatto passare gli italiani da appestati, mentre altri Paesi, come la Germania, stanno riaprendo.

Chiarisce:

«Nessuno vuole minimizzare sto schifo di virus ma cercare di far capire alla gente che anche se è una pandemia uscita dalla Cina non è la peste e che i numeri che ci danno dei morti per coronavirus non corrispondono a verità, perché fra quelli ci sono molti anziani che già soffrivano di altre patologie o decessi per altri motivi. E teniamo anche a mente che se guardiamo il numero di decessi per incidenti stradali, scopriamo che sono molti di più, e allora? Allora nessuno prende più l’automobile e va in calesse? Ma per favore, il tema della morte, in questo caso, è stato usato come ‘ipnosi’».