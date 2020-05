Sconcerti: “Non credo che Cairo venda Belotti”

Mario Sconcerti ha parlato del Napoli ai microfoni di Radio Marte della situazione in bilico degli attaccanti del Napoli, tra rinnovi e mercato, soprattuto in relazione al possibile addio di Arkadius Milik

Andrea Belotti può andare al Napoli per sostituire Arkadiusz Milik?

“Non so perché parliate tanto di lui, a me non risulta vendibile. Non capisco queste voci, a dire il vero. Forse a qualcuno può far piacere che si muova, ma non lo cedono, è stato trattato anche da altre squadre ed hanno detto di no. Non so, può darsi che davanti a super cifre Urbano Cairo ambi idea”.