Repubblica: l’Arsenal si sfila dall’asta per Osimhen. Il Napoli ha campo libero

Al Napoli piace molto il centravanti nigeriano del Lille Victor Osimhen, ma non è il solo club ad essere interessato. Ci sono anche diversi club di Premier League.

Repubblica Napoli scrive che l’Arsenal si è tirato fuori dall’asta. Motivo per cui, adesso, il Lille non potrà troppo tirare la corda sul prezzo del giovane bomber.

Queste le parole del quotidiano:

“L’Arsenal s’è infatti defilato dall’asta per il centravanti nigeriano Victor Osimhen. Il Lille non potrà dunque tirare troppo la corda sul prezzo del giovane bomber (21 anni) che piace a Gattuso e che è in pole position per prendere il posto di Milik. L’iraniano Azmoun per il momento rimane la seconda scelta”.