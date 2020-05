“Ci dicano se vogliono chiudere RAI sport”

Presa di posizione da parte del comitato di redazione (cdr) e del fiduciario della sede di Milano di Rai Sport. I rappresentanti sindacali di base dei giornalisti lamentano l’esclusione della testata giornalistica sportiva della Rai dalla trasmissione del 2 giugno su Rai1,

“Non mollare mai. Storie Tricolori”. Una trasmissione che avrà per protagonisti il mondo dello sport per la raccolta fondi da destinare alla Croce Rossa Italiana. Ecco il comunicato:

“Se a Viale Mazzini qualcuno ha deciso di chiudere Rai Sport, non sarebbe più onesto dichiararlo apertamente? Sport, solidarietà e Festa della Repubblica. Evidentemente tutti temi dai quali escludere Rai Sport. In piena ripartenza del calcio, e in una bellissima festa con tutto il mondo dello sport italiano, la Rai decide di far fuori la propria testata sportiva”.