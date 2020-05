Premier League, altri quattro positivi (in tre club diversi)

Secondo quanto riporta Sky Sports, il numero di positivi in Premier League sale. Dopo il terzo round di test sono stati trovati altri 4 positivi in tre club diversi. I test (1008) sono stati effettuati tra lunedì e martedì. Un quarto round si svolgerà tra giovedì e venerdì.

Non è ancora noto se i quattro nuovi positivi siano giocatori o membri degli staff tecnici o entrambe le cose e neppure se siano tra quelli risultati positivi al primo turno e che sono tornati dopo l’autoisolamento di sette giorni.

La nota della Premier recita:

“La Premier League può confermare oggi che lunedì 25 maggio e martedì 26 maggio, 1.008 giocatori e il personale del club sono stati testati per il COVID-19. Di questi, quattro sono risultati positivi in ​​tre squadre. I giocatori o il personale del club che si sono dimostrati positivi si autoisoleranno per un periodo di sette giorni. In precedenza, tra il 19 e il 22 maggio, 996 giocatori e il personale del club erano stati testati per il COVID-19, di cui due risultati positivi in ​​due squadre. Circa 748 giocatori e il personale del club sono stati testati per il COVID-19 il 17-18 maggio, con sei risultati positivi in ​​tre squadre”.