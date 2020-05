Osimehn-Napoli, trattativa difficile, ci sono già offerte di Tottenham e Liverpool

Secondo quanto riporta Radio Kiss Kiss Napoli, i due club di Premier hanno offerto già 70 milioni per l’attaccante del Lille.

Secondo quanto riporta Radio Kiss Kiss Napoli, l’interesse del Napoli per Victor Osimhen, del Lille, esiste, ma la trattativa non è affatto semplice.

L’ottima stagione di cui si è reso protagonista l’attaccante, infatti, ha attirato su di lui l’attenzione di ricchi club di Premier League. Al momento ci sarebbero già Tottenham e Liverpool in pole position. I due club, a quanto riporta la radio ufficiale del club partenopeo, hanno offerto 70 milioni di euro al club francese. Sarà una battaglia dura per il Napoli, se vorrà provare ad accaparrarsi il classe ’98 attualmente in forze al Lille.

Osimhen dovrebbe prendere il posto di Milik, destinato ad andar via.