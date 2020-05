Napoli, infortunio muscolare per Manolas in allenamento

Il difensore greco è stato costretto ad interrompere in anticipo la seduta. L’entità dell’infortunio sarà valutata domani con esami strumentali

Il Napoli è stato impegnato per il quarto giorno consecutivo negli allenamenti individuali facoltativi. Oggi, però, non tutte le notizie che provengono da Castel Volturno sono positive. Stando a quanto riferisce il Corriere dello Sport, infatti, il difensore greco Kostas Manolas è stato costretto a chiudere in anticipo la seduta di allenamento per un fastidio muscolare.

La ripresa non è semplice, dopo due mesi di stop, per quanto i calciatori di tutte le squadre abbiano comunque svolto allenamenti a casa. Oggi è arrivata la notizia di Pau Lopez, che a causa di una microfrattura al polso sarà costretto a tre settimane di stop. Nel Napoli è toccato a Manolas. L’entità del suo infortunio sarà valutata domani, in base agli esami strumentali a cui sarà sottoposto.

“Da registrare però lo stop di Kostas Manolas: il difensore greco ha interrotto l’allenamento per un fastidio muscolare, la cui entità verrà valutata domani con esami strumentali”.