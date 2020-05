Milan, lesione al polpaccio per Ibrahimovic

Con un comunicato la società rossonera ha escluso la rottura del tendine d’achille per l’attaccante svedese

Buone notizie in casa Milan, ma buone notizie soprattuto per Zlatan Ibrahimovic. Arriva infatti il bollettino medico per l’attaccante svedese che si era infortunato in allenamento : nessun problema al tendine d’achille, che ha tuttavia riportato una lesione al polpaccio destro.

A comunicarlo lo stesso club rossonero con una nota

“AC Milan comunica che Zlatan Ibrahimović nell’allenamento di ieri ha riportato una lesione del muscolo soleo del polpaccio destro. Il tendine achilleo è perfettamente integro. Un esame strumentale di controllo verrà effettuato fra 10 giorni”,

Il 38enne attaccante svedese del Milan si è infortunato nella partitella di fine allenamento di ieri mattina e oggi si è sottoposto ad esami strumentali per valutare l’entità dell’infortunio nella zona del polpaccio.