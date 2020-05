Messi: «La sosta può aver fatto bene al Barcellona, non potevamo giocare in quel modo»

Al quotidiano Sport: «Forse Setién ha interpretato male le mie parole. Non dubito del modello di gioco ma so che giocando in quel modo non possiamo vincere la Champions»

Lionel Messi è tornato a parlare. Lo ha fatto con alcune dichiarazioni rilasciate al quotidiano catalano Sport. Ha parlato anche di quando disse che il Barcellona non era competitivo per vincere la Champions.

«Forse questa sosta finirà per avvantaggiarci, ma vediamo se possono iniziare le competizioni e poi fugheremo i nostri dubbi. Verificheremo il livello che abbiamo o che possiamo arrivare ad avere quando iniziamo. Credo che Setién abbia frainteso ciò che ho detto o forse gli hanno spiegato male cosa intendevo. Quello che ho detto è che giocando come avevamo giocato le ultime partite prima dello stop, era evidente che avremmo potuto vincere la Champions. Non ho mai dubitato del modello di gioco che abbiamo e non ho dubbi che si possa vincere tutto, ma non giocando in quel modo. Ora, ciascuno ha la propria opinione e tutte sono rispettabili. La mia si basa sull’esperienza, ho avuto la fortuna di giocare ogni anno la Champions e so che giocando in quel modo non è possibile vincerla».