Mattino: avvicinamento di Mertens alla proposta di rinnovo del Napoli

Il belga è più incline a restare in azzurro ma si aspetta dal club un progetto tecnico che tenga la squadra ai vertici e la cancellazione delle conseguenze legali ed economiche dell‘ammutinamento

Secondo quanto scrive Il Mattino, nelle ultime ore si sarebbe registrato un avvicinamento di Dries Mertens all’offerta del Napoli per il rinnovo.

“Se il pranzo del primo marzo scorso tra l‘attaccante e De Laurentiis non sancì i presupposti del rinnovo, la trattativa continua ed ha fatto registrare nelle ultime ore un avvicinamento ulteriore dell‘attaccante a quella che è stata la proposta del Napoli, sia sul piano dello stipendio base, sia sul piano dei premi, con una maggiore convergenza sui bonus che diventano parte determinante dell‘accordo. Inoltre, Mertens non farà entrare il Napoli in un gioco dove ci sono altri club che possono permettersi ingaggi diversi”.