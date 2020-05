Marchetti (Sky): «Mertens ha avuto il tempo per rinnovare. La vicenda multe ha pesato»

L’esperto di mercato a Radio Marte: «Il tempo per rinnovare c’è stato. C’è anche il Chelsea che potrebbe offrire più dell’Inter»

La notizia del giorno è l’avvicinamento, quasi il passaggio di Dries Mertens dal Napoli all’Inter. Il belga ha il contratto in scadenza. Il 1° luglio, così come Callejon, non sarà un calciatore del Napoli. A meno che non sigli un nuovo contratto con la società.

Mertens è dato molto vicino all’Inter, anche se l’esperto di calciomercato di Sky Luca Marchetti a Marte Sport Live non dà per concluso il passaggio.

«Di certo Mertens non ha rinnovato col Napoli. E ha avuto il tempo per farlo. La Fiorentina ha chiuso rinnovi durante la pandemia, basta avere la volontà.

«Non c’è stato lo scambio di documenti tra l’Inter e il Napoli. Mertens non ha definitivamente deciso. C’è anche il Chelsea che potrebbe offrire più dell’Inter».

Secondo Marchetti «la vicenda multe può pesare. Visto che la squadra si è ripresa con Gattuso, avrebbe potuto raggiungere una “pax” collettiva. Poi non si sa quando si tornerà in campo e questo pesa. Gli stipendi restano in sospeso».