Luca Marchetti, esperto di mercato di SKY Sport, ai microfoni di Radio Marte ha parlato del futuro di Allan

Per quanto riguarda la cessione del centrocampista Marchetti ha precisato

“Il Napoli non vuole cederlo: è lui che, dopo le offerte passate del PSG, ha pensato ad altro, a voler andare via. Anche il discorso del ritiro mancato pesa molto nei rapporti tra le parti. Se finora il giocatore era stato trattenuto quasi a forza dal Napoli, ora non sarà più così: nel caso in cui arrivasse un’offerta di un certo rilievo (dai 40 milioni in su, ndr), ci penserebbero”.