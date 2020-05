Maradona: «Il mio era un altro calcio, un altro mondo. Inutile fare paragoni»

Maradona ha pubblicato uno status su Instagram.

Era un altro calcio. Un altro mondo. Quando sono arrivato in Venezuela, una persona mi colpì il ginocchio con un calcio entrando nell’hotel. Oggi non potrebbe succedere. Per questo dico ai giornalisti, che oggi fanno mille confronti, mille statistiche, a chi pensa di aver scoperto il calcio, che non si può paragonare. Non era come adesso. Era tutto diverso. I campi, il pallone, i soldi, l’arbitraggio, la formazione, l’allenamento, la medicina, il giornalismo, i mezzi di comunicazione, trasporti, gli alberghi, il resto. Il fair play non esisteva, ti prendevano a calci in culo. E se non avevi la Coppa del mondo, non c’era il paradiso. Ecco perché Bilardo , durante i primi anni, mise insieme una Nazionale con i calciatori che giocavano in Argentina. Non c’erano gli “europei”.Anche Passarella, Burruchaga e Valdano furono esclusi. Neanche a loro fu permesso andare a giocare in Nazionale. Nonostante tutto questo, voglio dirti che non ho mai lasciato la Nazionale. Non mi sono mai tolto la maglietta dalla squadra. Non mentire alle persone. Non lasciate che la quarantena vi colpisca, ragazzi. Perché, anche quando non ci sono stato, la 10 è sempre stata mia.