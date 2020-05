Lo Stadio San Siro può essere abbattuto, “non ha interesse culturale”

Lo dichiara la Commissione regionale per il patrimonio culturale della Lombardia nel rispondere ad un quesito del sindaco di Milano Beppe Sala. Un assist per Inter e Milan

La Commissione regionale per il patrimonio culturale della Lombardia ha risposto ad un quesito del sindaco di Milano Beppe Sala sullo Stadio San Siro. Il risultato è il seguente: il glorioso stadio non presenta “interesse culturale”, dunque nulla osta a che venga abbattuto come chiedono Inter e Milan per costruire uno stadio nuovo.

Il sindaco voleva sapere se il Meazza avesse un valore architettonico prima di dare una risposta ai due club per la realizzazione del nuovo stadio.

La risposta è stata che non va tutelato

“perché trattasi, allo stato attuale, di un manufatto architettonico in cui la persistenza dello stadio originario del 1925-26 e dell’ampliamento del 1937-39 risultano del tutto residuali rispetto ai successivi interventi di adeguamento realizzati nella seconda metà del Novecento e pertanto non sottoposti alle disposizioni di tutela del patrimonio perché non risalenti a oltre 7 anni”.

Lo riporta Repubblica.