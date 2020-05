L’appello di De Luca: “Guardiamo con fiducia al futuro ma con comportamenti responsabili”

Serve l’aiuto di tutti per arrivare a zero contagi, solo così, ha sottolineato il Governatore, si potrà pensare di affrontare il periodo di settembre e ottobre

Il presidente della Regione Campania ha fatto il punto sulla situazione per quanto riguarda l’emergenza sanitaria e ha terminato con un appello alla popolazione

“Guardiamo con fiducia al futuro ma con comportamenti responsabili, uso della mascherina e distanziamento sociale. È un piccolo sacrificio, più verrà il caldo e più darà fastidioso, ma non abbiamo alternative, dobbiamo arrivare a zero contagi, poi ci potrà essere un contagio alla settimana, ma dobbiamo azzerare il numero di persone che vengono contagiate ogni giorno, anche perché non sappiamo cosa succederà a settembre quando arriverà anche l’influenza. Quindi aiutateci, io vorrei domandare a un padre di famiglia cosa farebbe quando vedere le immagini di ragazzi che si affollano senza mascherina e bevono tutti dalla stessa bottiglia. Noi dobbiamo cercare di tutelare la vita dei nostri figli e dei nostri cari”