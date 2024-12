De Laurentiis ha bluffato parlando di 10 giorni per Conte (Gazzetta)

Anche il presidente ha una gran fretta di annunciarlo, ma i contratti del Napoli sono sempre molto complessi e curati in ogni piccolissimo dettaglio

“Un contratto così, non si è mai visto nella storia del club”. Scrive oggi la Gazzetta dello Sport a proposito del contratto che stanno chiudendo il Napoli e Antonio Conte. Un accordo davvero singolare per il club azzurro che non si è mai spinto così oltre per quanto riguarda le cifre per un allenatore.

Conte-Napoli, un matrimonio da fare in fretta

“Aurelio De Laurentiis ha rotto gli indugi e ha deciso di assecondare le richieste di Antonio Conte: il Napoli è pronto ad impegnarsi per un triennale da 8milioni l’anno, complessivi di bonus (affare da 60milioni lordi, incluso lo staff), pur di ripartire dal miglior allenatore possibile.Un contratto da top manager qual è Conte, che a bilancio peserà più di quello di un super bomber come Victor Osimhen, che il tecnico vorrebbe sostituire con Romelu Lukaku, per andare in tandem all’assalto dell’Inter.Antonio va assecondato perché fa la differenza”

Quest’anno però è una stagione diversa, una stagione in cui squadra e presidente hanno toccato il fondo per cui sanno di dover risalire assolutamente per la prossima stagione

“il presidente ha bluffato quando ha parlato di dieci giorni. Anche lui ha fretta di annunciare il nuovo allenatore, ma i contratti del Napoli sono sempre molto complessi e curati in ogni piccolissimo dettaglio”

