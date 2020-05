De Luca contro la movida: “Senza forme di controllo serio non si può ripartire”

Il Governatore della Regione Campania nel consueto appuntamento su Facebook ha sottolineato gli sforzi che si stanno facendo per assistere tutta la popolazione ed impedire che all’emergenza sanitaria si unisca quella sociale.

Ha illustrato tutte le sovvenzioni messe in campo dalla Regione e le procedure per accedere al credito.

Ma soprattutto ha illustrato che sono mesi decisivi per fare in modo che la vita sia tutelata e che quello che riapriamo resti aperto, proprio per questo apre una battaglia contro la movida intesa come caos e ammuina incontrollata

“Chiusura dei baretti alle 23 teniamo bloccata la movida. Abbiamo visto quello che succede, io penso che dobbiamo cogliere l’occasione per spiegare ai giovani che nessuno può immaginare che tornare alla normalità possa significare tornare a fare quello che facevamo prima. In questi anni sono andati crescendo comportamenti irragionevoli e una massificazione alienante anche per il divertimento. Dobbiamo cogliere questa occasione per avere di sera nessuna pasticca. Dobbiamo cancellare l’abitudine a rincretinirsi con l’uso di superalcolici che mandavano in coma etilico decine di ragazzi di 13 anni, Ovviamente non dobbiamo generalizzare, ma questi fenomeni hanno assunto dimensioni impressionanti.

Finché non avremmo forme di controllo serio ed effettivo da parte delle forze dell’ordine non potremo ripartire con queste attività. Sono stato informato dell’intervento presso un ristorante del lungomare per un assembramento, io vorrei chiedere l’impegno massiccio delle forze dell’ordine e chiedo al Ministero dell’Interno per il controllo nell’uso delle mascherine e degli assembramenti notturni. Se dobbiamo avere un Paese nel quale rispetto a questi fenomeni tutti girano la testa dall’altra parte, questo Paese tornerà nel pieno dell’epidemia. Ho visto che Gabrielli ha dato mandato alle forse di Polizia di dare atteggiamento di maggiore rigore. Io chiedo che sia pubblicata ogni giorno la lista delle ammende comminate a chi non indossa la mascherina”