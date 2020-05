L’agente di Jorginho: “Non ho sentito Paratici. A tutti farebbe piacere un’esperienza alla Juventus”

Il procuratore di Jorginho, Joao Santos, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Si è parlato, nelle ultime settimane, di una possibile chiamata del calciatore da parte di Maurizio Sarri, alla Juventus.

“La Juventus è una delle principali squadre europee: a tutti i calciatori farebbe piacere un’esperienza in bianconero. Non ho sentito Paratici, ad oggi non mi ha chiamato. Jorginho ha 3 anni di contratto col Chelsea, sta bene a Londra. Ho letto dell’accostamento alla Juve attraverso i giornali e gli organi di informazione. Ritrovare Sarri? Ripeto: la Juventus è uno dei top club del panorama calcistico”.