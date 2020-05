Koulibaly ha rifiutato un offerta di 12 milioni a stagione dal Newcastle

Secondo quanto riporta Le10Sport il difensore del Napoli preferirebbe approdare in un club che gli permetta di giocare in Champions nella prossima stagione

Jurgen Klopp in persona si sarebbe mobilitato per convincere Koulibaly a passare al Liverpool secondo quanto riporta oggi Le10Sport.

Il difensore azzurro non è più nei radar del Psg da quanto Leonardo si è convinto del prolungamento del contratto di Thiago Silva. Da allora, ed è partita la sfida Manchester United – Liverpool per accaparrarselo. Finora i Reds sono in pole soprattutto dopo la telefonata di Klopp

Il Napoli ha già ricevuto una proposta contrattuale da Newcastle, in vista dell’acquisizione da parte del fondo saudita: un contratto che prevedeva 5 anni di accordo per 12 milioni di euro di ingaggio a stagione, circa 60 milioni di euro totali, ma Koulibaly rifiutato l’offerta. Il senegalese preferirebbe approdare in Premier e poter competere in Champions nella prossima stagione.

Le rischieste del presidente De Laurentiis si sono abbassate rispetto ai 100 milioni della passata stagione, ed un’offerta da 70 milioni potrebbe far cedere le ultime barricate.