Il piano B della Serie A: accordi con stadi di B come campi neutri per le partite

Su Repubblica. Le Regioni, pronte a chiudere ai residenti in Lombardia o Piemonte, potrebbero essere un ostacolo alla ripresa, da qui la decisione. Dimostra che la massima serie non crede alla ripartenza degli altri campionati

Secondo quanto scrive Repubblica, la Serie A ha già stipulato accordi con alcuni stadi di B che possano accogliere le partite del massimo campionato. Sarebbe il piano B della Lega all’ostacolo che potrebbero rappresentare le Regioni se decidessero di chiudere le porte ai residenti in Piemonte e Lombardia.

“Con la nube dei contagi ancora così viva, il rischio è che l’ostacolo alla ripresa diventino le Regioni. Pronte, in qualche caso, a vietare l’ingresso ai residenti in Lombardia o Piemonte: a un turista come a Lautaro. Così la Serie A ha studiato un “Piano B”, pur convinta di potere giocare negli stadi di appartenenza: sono già stati stipulati accordi con stadi di Serie B idonei (Var, Goal line, telecamere, impianto luci): Empoli, Frosinone e Benevento sarebbero all’occorrenza campi “neutri”.