Il Nizza non riscatta Ounas che torna al Napoli

Comunicato ufficiale del club che annuncia l’addio e ricorda che il franco-algerino ha segnato 4 gol nelle sue 16 presenze

Il Nizza annuncia ufficialmente che non riscatterà Adam Ounas, il franco-algerino quindi rientra a Napoli a rinfoltire la già folta rosa degli azzurri che adesso dovranno piazzarlo sul mercato. A meno di non tenerlo, ipotesi poco probabile.

🔴 L’#OGCNice ne lèvera pas l’option d’achat pour Adam Ounas, également prêté cette saison. Bonne chance pour la suite Adam !https://t.co/PV3PEfURIs — OGC Nice (@ogcnice) May 5, 2020

Ecco cosa scrive il Nizza

Come per Riza Durmisi et Moussa Wagué, il Nizza non attiverà l’opzione d’acquisto per Adam Ounas. A 23 anni, il campione d’Africa 2019 torna a Napoli. 16 presenze in campionato e 3 in Coppa, l’algerino ha all’attivo quattro assist e quattro gol di cui uno bellissimo al Lione negli ottavi di finale di Coppa di Francia.

L’OGC Nice salue sa contribution dans l’obtention de la 5e place en 2019/20 et lui souhaite de rencontrer beaucoup de réussite.