Il Napoli vuole 70 milioni per Allan (tipo paltò di Napoleone)

Il Mattino: lo vuole Ancelotti ma l’Everton ha offerto 45 milioni. Lui si è presentato in formissima a Castel Volturno ma Gattuso non lo vede

L’Everton di Ancelotti vuole Allan, e questa non è una novità. La notizia la fornisce Il Mattino. Il Napoli avrebbe valutato il brasiliano 70 milioni. Lo definisce il prezzo giusto. Il Bayern per Sané ha offerto 40 milioni al Manchester City. Per Milik la richiesta è di 50 milioni. Allan ha 29 anni compiuti a gennaio. Fu uno dei pochissimi, al tempo dell’ammutinamento, a prendere la parola nel confronto con Ancelotti e a fare autocritica. E infatti ha mantenuto un ottimo rapporto col tecnico emiliano che vorrebbe portarlo in Premier. Anche il brasiliano vuole andare via. Allan disputò una grandissima partita a Liverpool, tra le altre. L’Everton ha offerto 45 milioni. Mancano 25 milioni e molto difficilmente, per non dire che è impossibile, si arriverà a quella cifra.

Con Gattuso, invece, il feeling non è mai sbocciato. L’allenatore lo ha anche platealmente lasciato a casa, dicendo che non si allenava bene. Il brasiliano ha segnato forse il gol più importante della gestione Gattuso: il pareggio a Sassuolo, gol che ha consentito la rimonta in un momento in cui la squadra sembrava allo sbando e destinata alla seconda sconfitta del nuovo tecnico in due partite. Intanto, scrive Il Mattino, che Allan

è stato tra quelli che è arrivato meglio alla ripresa degli allenamenti. Nei giorni di quarantena nella sua villetta di Quarto, si è fatto assistere da un preparatore brasiliano, Carlos, che gli ha consentito di presentarsi il 4 maggio in forma smagliante.

Gattuso ha stabilito che il centrocampo titolare sarà composto da Zielinski, Fabian più il suo Demme. Poi, ovviamente, la parola spetterà al campo.