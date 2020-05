Il Mann unico Museo italiano incluso nel tour digitale di Vivienne Westwood

La stilista britannica ha lanciato #MirrorTheWorld, una campagna alla scoperta della bellezza. L’Archeologico è l’unica tappa italiana. La Westwood ha selezionato le fotografie di Luigi Spina per raccontare il Museo

Il Museo Archeologico Nazionale è l’unico museo italiano ad essere inserito nel tour virtuale lanciato da Vivienne Westwood. La celebre stilista britannica ha ideato una campagna digitale dal titolo #MirrorTheWorld. Ha coinvolto intellettuali ed artisti di tutto il mondo per condividere contenuti e supportare la comunità creativa durante l’emergenza Coronavirus.

La Westwood ha scelto il Museo Archeologico Nazionale di Napoli come unico istituto italiano del suo tour alla scoperta del patrimonio storico-artistico. In occasione della Festa dei Musei, sulla pagina Instagram della stilista, sono state postate le fotografie che Luigi Spina ha scattato nei suoi anni di ricerca tra i capolavori del MANN.

Dall’Atlante al Doriforo, dall’Antinoo ai Corridori, dai reperti in vetro della collezione sugli oggetti della vita quotidiana nelle città vesuviane alla colossale Flora Farnese, le immagini di Spina sono diventate i suggestivi passaggi di un percorso di conoscenza, da destinare ai due milioni di internauti che seguono Wetswood su Instagram.

Il direttore del Mann, Paolo Giulierini, commenta:

“ Siamo stati felici di aderire al progetto digitale #MirrorThe World, creato da Vivienne Westwood, icona della moda inglese e donna straordinaria che, con la sua creatività, si batte da tempo contro il cambiamento climatico e per i consumi etici. Creare una piattaforma culturale per connettere in questo difficile momento artisti e grandi opere da tutto il mondo è un ulteriore segno della sua sensibilità. Sappiamo che la signora Westwood ama molto il nostro museo e i capolavori della classicità. La aspettiamo a Napoli”.