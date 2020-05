Il calcio contro la quarantena obbligatoria: “così è impossibile”

Il Messaggero. Venerdì l’incontro con Conte. Alcuni presidenti scontenti di Gravina: troppo morbido. La Uefa pressa per avere una data d’inizio campionato

Per il Messaggero la speranza del calcio si chiama Giuseppe Conte. Venerdì l’incontro tra Gravina e il presidente del Consiglio.

Il ministro dello Sport, Spadafora continua a rinviare la palla nell’altra metà del campo allungando i tempi. L’ultima parola, però, spetterà al premier Conte. Ed è su questa direttrice che si muoveranno Figc e serie A. In agenda c’è un appuntamento tra il presidente del consiglio e quello della Federcalcio, Gravina. Questione di giorni. Domani o al massimo venerdì. Sarà decisivo. C’è fretta anche perché la Uefa entro il 25 vuole sapere se e come i campionati verranno terminati.

Due le richieste che il calcio farà al governo: una data per il campionato e niente quarantena obbligatoria. Qualche presidente ha storto il naso ritenendo che Gravina sia stato troppo morbido. Anche perché ora se su questo secondo punto non dovesse esserci accordo riprendere diventerebbe quasi impossibile. Il presidente della Figc chiederà di uniformarsi al resto d’Europa:isolamento solo per il giocatore contagiato. Germania e Inghilterra sono usciti dal pantano proprio grazie a questo accordo