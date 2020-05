Icardi è del Psg: 50 milioni più 8 di bonus e clausola anti-Juve. All’Inter un tesoretto per il mercato

Sulla Gazzetta. Se il Psg rivenderà l’argentino in Italia all’Inter andranno altri 15 milioni. I nerazzurri si ritrovano con una plusvalenza record e la possibilità di investire sul mercato. Leonardo ottiene lo sconto del 17%

Mauro Icardi resterà al Psg. Il club di Leonardo e l’Inter hanno trovato un accordo ieri, scrive la Gazzetta dello Sport.

“50 milioni di euro di base fissa, ai quali aggiungere 8 milioni di bonus, legati alcuni a obiettivi personali del calciatore e altri ai risultati di squadra. Per l’annuncio a questo punto mancano davvero solo questioni tecniche, i famosi dettagli: arriverà oggi o più probabilmente domani, la scadenza fissata per il riscatto nel contratto stilato tra le parti lo scorso settembre, al momento del prestito”.

Leonardo ha ottenuto un corposo sconto, che è quello che voleva.

“se tutti i bonus saranno centrati, il Psg avrà risparmiato il 17% rispetto ai famosi 70 milioni”.

L’Inter, così, si ritrova una plusvalenza record e un tesoretto cash da reinvestire nel mercato, che in tempi di post-pandemia non sarà un dettaglio.

“Virtualmente «rischia» di avere nel portafoglio almeno 150 milioni di euro cash, se si concretizzerà anche il riscatto (anche lì con sconto) di Perisic da parte del Bayern – filtra ottimismo – e poi la cessione di Lautaro in direzione Barcellona, al netto delle parole «protettive» del direttore sportivo Piero Ausilio pronunciate nei giorni scorsi”.

Nell’accordo tra Inter e Psg c’è anche la clausola anti-Juve. Nel caso in cui il Psg decidesse di rivendere l’argentino in Italia, l’Inter incasserebbe altri 15 milioni.

E Icardi? Ci guadagnerà 10 milioni netti a stagione, tra parte fissa e variabile fino al 2024.