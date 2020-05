I Mondiali militari a Wuhan, Tagliariol: «Ci siamo ammalati tutti, anche mio figlio di 2 anni»

A ottobre 2019. Lo spadista: «Sono guarito dopo tre settimane. Ho 37 anni, sono uno sportivo, sono stato molto male rispetto ai miei standard»

Il caso dei mondiali militari a Wuhan, lo scorso ottobre, non riguarda solo gli atleti francesi. Dopo le rivelazioni a L’Equipe, ieri si è aggiunto anche lo schermidore italiano Matteo Tagliariol oro a Pechino 2008 nella spada individuale. La Gazzetta riporta le sue dichiarazioni:

«Quando siamo arrivati a Wuhan, quasi tutti ci siamo ammalati. Io ho avuto tosse, molta tosse. Valerio Aspromonte è stato a letto quasi tutto il tempo. In tanti hanno avuto febbre, anche se non altissima».

Al ritorno a casa è andata persino peggio:

«Per una settimana sono stato benino, poi ho avuto la febbre altissima. Sono asmatico, ma il problema è lieve, e in quei giorni invece sentivo che non respiravo. Ho detto a Martina (Batini, la compagna, azzurra del fioretto): se vedi che non respiro bene, chiama l’ospedale». «Sono guarito dopo tre settimane, sempre con tosse, molto debilitato. Però si è ammalato Leo (il figlio di 2 anni), tre settimane con una tosse impressionante. poi si è ammalata anche Martina, ma più lievemente. Quando si è cominciato a parlare del virus, mi sono detto: allora l’ho preso. Ho 37 anni, sono sportivo, sono stato davvero molto male rispetto ai miei standard».