Higuain strizza l’occhio al River: “A chiunque piacerebbe giocare nella squadra di Gallardo”

L’attaccante argentino ha parlato del suo futuro ai microfoni di TyC Sports, ma per adesso testa solo alla Juve

Gonzalo Higuain continua a far parlare di lui, il suo futuro alla Juve è piuttosto incerto e sebbene sia tornato ad allenarsi col gruppo si parla della sua possibile destinazione. Le ultime voci parlano di un possibile ritorno a casa in Argentina col River Plate e l’attaccante non sembra essere contrario come ha dichiarato ai microfoni di TyC Sports

Andare al River Plate?

“Non che cosa succederà. Per ora penso solo alla Juve, ma a chiunque piacerebbe giocare nella squadra di Gallardo“.

L’attaccante ammette di rimanere molto legato al River.

“La umiltà di un giocatore è nella capacità di adattamento, questo è quello che avevo detto ai bambini a Buenos Aires. Adattarsi ti fa crescere ed è quello che mi ha permesso di allinearmi alle qualità di Messi e Ronaldo”.