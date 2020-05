Higuain: “Il 90% dei giocatori non sarebbe andato dal Real al Napoli”

“La mia decisione era quella di mostrare a tutti che la scelta che stavo facendo non era sbagliata. Era un impegno molto forte crescere come giocatore e reinventarmi come persona”

Gonzalo Higuain ha rilasciato un’intervista ai microfoni di TyC Sports. Ha parlato del futuro, ma anche del suo passaggio dal Real Madrid al Napoli, prima di passare in bianconero.

“Il trasferimento dal Real Madrid al Napoli? Il 90% dei giocatori non se ne sarebbe andato. La mia decisione era quella di mostrare a tutti che la decisione che stavo prendendo non era sbagliata. Era un impegno molto forte crescere come giocatore e reinventarmi come persona. Ero convinto di ciò che stavo facendo”.

Sul River, a cui è stato accostato per il post-Juventus.

“Il River mi ha dato tutto, dalla possibilità di crescere no a quella di arrivare in un top club come il Real Madrid, ma ora non so cosa succederà e in questo momento sono concentrato solamente sulla Juventus. La squadra di Gallardo è molto contagiosa, ha personalità, cinismo, tutto… Gli attaccanti hanno sempre tante occasioni da rete con questo tipo di gioco e chiaramente uno che ha militato nel River in passato, quando vede questa squadra, si immagina lì e pensa: ‘Che bellezza!'”.