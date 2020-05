Hamilton: “Lauda mi ha insegnato che quando pensi di essere al massimo, puoi spingere ancora un po'”

A un anno dalla morte di Niki Lauda, Lewis Hamilton ha ricordato alcuni aneddoti sull’indimenticato campione si Formula 1, come riporta la Gazzetta dello Sport

“Niki manca tanto è anche difficile parlarne. Forse i ricordi più cari sono legati alle nostre prime conversazioni, iniziammo nel 2012 e ricordo il giorno in cui mi telefonò, cercando di convincermi a entrare in squadra. Che bello ricevere una chiamata da un campione del mondo e un’icona come Niki. Avere il suo rispetto non era scontato. E poi ricordo una nostra conversazione a Singapore, fu una chiacchierata così sincera che pensai che io e lui fossimo realmente uguali in tante cose, avevamo più cose in comune di quante immaginassi”.