Gli ultras della Roma attaccano Pallotta

“Pallotta, Baldini e Baldissoni la Roma non si risana con le cessioni”, uno dei due striscioni apparsi fuori all’Eur oggi pomeriggio

Nuova protesa degli ultrà della Roma contro il presidente Pallotta e parte della dirigenza giallorossa.

Nel tardo pomeriggio di oggi sono stati esposti due striscioni davanti la sede del club all’Eur a firma del gruppo “Roma”, uno dei principali della curva Sud.

“Se non sei in grado di tutelare i nostri campioni vai fuori dai co….. Pallotta go home”

“Pallotta, Baldini e Baldissoni la Roma non si risana con le cessioni”