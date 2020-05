Gazzetta: La Bundesliga non delude, partite combattute e boom di ascolti in tv

Quello che sembrava uno scenario improponibile ci è sembrato accettabile. Mancavano il “colore” e i rumori ai quali siamo piacevolmente abituati ma non la sostanza

La Gazzetta dello Sport parte dalla frase di Ibrahimovic «I tedeschi fanno quello che dicono», ha commento della ripresa della Bundesliga, primo tra tutti i campionati di calcio. Parole che risuonano come un pungolo soprattuto per noi in Italia dove ancora si discute sul come riprendere.

È chiaro che solo un mese fa file di camion militare portavano via i morti da Bergamo e che ancora ieri abbiamo contato 145 vittime, ma stiamo cercando di andare avanti e di guardare alla ripresa e anche il calcio può far parte di questa ripresa, nel totale rispetto e tutela della salute dei calciatori che è la cosa più importante.

La Bundesliga non ha lo stesso fascino della Premier o della Liga, scrive oggi la Gazzetta dello Sport, ma nessuno ieri se ne è accorto, era più forte la “fame di calcio”.

Mancava il pubblico e i calciatori hanno dovuto darsi una regolata per le esultanze festeggiando i gol con tocchi di gomito, anche se no sono mancate le “esultanze illecite”, ma l’atteso ritorno del calcio dopo il coronavirus non ha deluso

Quello che sembrava uno scenario improponibile ci è sembrato accettabile. Strano, ma accettabile. Le prime partite al tempo del Covid 19 sono state combattute. Mancavano il “colore” e i rumori ai quali siamo piacevolmente abituati ma non la sostanza.

Il sabato del calcio tedesco, sulla piattaforma a pagamento di Sky Sport, non aveva mai visto numeri del genere. Si parla di 502.172 spettatori unici tra gare delle 15.30 e Eintracht-Borussia Moenchengladbach delle 18.30, con oltre 400mila spettatori medi.

Il big match tra Borussia Dortmund e Schalke 04 è arrivato a 155mila spettatori con l’1,2% di share, mentre la diretta gol ha toccato quota 230mila spettatori, con l’1,7% di share. Per farci un’idea, Genoa-Lazio di Serie A lo scorso febbraio su Dazn1, con il 2% di share e 365mila spettatori, aveva numeri simili, anche se chiaramente lontani dalle partitissime del nostro campionato in prima serata, ma non dai big match della Premier League, se pensiamo che l’8 marzo il derby di Manchester tra United e City ha avuto l’1,7% di share