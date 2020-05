Gazzetta: il Napoli sonda Orsolini, ma il Bologna lo blinda

La valutazione dell’esterno emiliano è di 20 milioni. Il manager conferma l’interesse del club partenopeo ma il Bologna non ha intenzione di cedere il suo talento migliore e Orsolini vuole giocare più di 15 partite

Il Napoli proverà a portare in azzurro Riccardo Orsolini, l’esterno offensivo del Bologna. Ma non sarà facile, scrive la Gazzetta dello Sport, perché il club emiliano non ha intenzione di cederlo.

“Il Napoli ci proverà, pur sapendo che troverà un Bologna blindato, che non ha intenzione di cedere il suo talento migliore. Per il momento. Poi, chissà, perché capita spesso che i club cambino idea dinanzi ad offerte convincenti. Cristiano Giuntoli sta valutando l’idea di trattare Riccardo Orsolini, 23 anni, esterno offensivo, in forza al club emiliano. Un primo sondaggio l’ha già fatto, sentendo il procuratore del ragazzo, Donato Di Campli, per capire un po’ la posizione del giocatore. La chiacchierata è stata confermata dallo stesso manager che ha ammesso pure che non è soltanto il Napoli ad essere interessato al suo assistito, ma diversi altri club di serie A. Prima che il Covid 19 imponesse la sospensione del campionato, il valore di mercato di Orsolini si aggirava intorno ai 20 milioni di euro. Due mesi dopo, la valutazione non è cambiata, ma al ds napoletano l’investimento piace”.

Orsolini sarebbe un’alternativa a Politano nel caso dell’addio, probabile, di Callejon.

“Politano da solo non può bastare, in prospettiva c’è bisogno di un’alternativa o, comunque, di un altro esterno che potrebbe garantire la competitività”.

Il manager di Orsolini ha però fatto capire che il giocatore non si accontenterebbe di un ruolo di secondo piano.

“Il manager ha lasciato intendere che Orsolini vuole la continuità, che non gli basterebbe giocare una quindicina di partite. Cosa che a Napoli potrebbe avvenire, mentre a Bologna è un imprescindibile per Sinisa Mihajlovic”.

Giuntoli non molla la presa.

“Si muoverà, dunque, Giuntoli. Il tentativo vorrà farlo. E conoscendo la sua caparbietà…”.