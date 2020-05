Gazzetta: il Napoli ha pronta un’offerta di 27 milioni per Everton

La Gazzetta dello Sport di oggi pubblica gli ultimi aggiornamenti sull’affare Everton. Il Napoli avrebbe pronta un’offerta di 27 milioni, ma non avrebbe gradito le esternazioni del padre del ragazzo che ha confermato l’interesse e la trattativa.

“L’operazione è interessante e De Laurentiis vorrebbe definirla in tempo, considerato che sul giocatore ci sono diversi club europei, pronti a ingaggiarlo. È dallo scorso mese di gennaio che Giuntoli l’ha adocchiato, l’ha fatto seguire dai suoi emissari in Sudamerica prima di sondare le intenzioni del club brasiliano”

Bisogna capire se la cifra sarà accettata dal club e in ogni caso, precisa la Gazzetta, De Laurentiis non è intenzionato ad andare oltre

“Resta da capire se ci sarà un rilancio da parte del Gremio che, per questioni contingenti, pare improbabile. In ogni modo, De Laurentiis non è intenzionato ad andare oltre questa cifra”