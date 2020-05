Gazzetta: il Napoli alla ricerca dell’erede di Callejon. Favorito Boga su Orsolini 

Il Chelsea ha rinunciato alla recompra dell’ivoriano del Sassuolo, prima scelta di Giuntoli, che però non intende partecipare ad un’asta. Orsolini vuole continuità per puntare all’Europeo: il Napoli non può garantirgliela

Josè Maria Callejon è in uscita, ma non è un giocatore qualunque, non sarà facile sostituirlo. Il Napoli lo sa e per questo si è mosso in anticipo, scrive la Gazzetta dello Sport.

“La qualità non dovrà mancare. Resta questo uno dei principi intorno al quale Aurelio De Laurentiis sta ricostruendo il suo Napoli. Profili mirati, che dovranno quantomeno compensare le uscite sul piano tecnico”.

Il club di De Laurentiis ha deciso di andare alla ricerca di profili giovani ma di buona qualità. Guardando al mercato interno. Giuntoli sta valutando due nomi: Jeremie Boga del Sassuolo e Riccardo Orsolini del Bologna.

“Boga e Orsolini piacciono entrambi, ma ci sarebbe spazio soltanto per uno dei due. Col Sassuolo, un sondaggio è già stato fatto un mese fa e le parti decisero, allora, di risentirsi alla ripresa delle attività. Nel frattempo, il Chelsea che s’era garantito una prelazione sul possibile riacquisto, ha rinunciato all’opzione. E, dunque, il Napoli potrà trattare, liberamente, con il club neroverde che parte da una base di 20 milioni di euro per cedere il giocatore, nazionale della Costa d’Avorio. Giuntoli vorrà evitare che intorno al ragazzo possa aprirsi un’asta. In questo caso, lui si sfilerebbe e guarderebbe altrove, ancora alla nostra serie A”.

L’alternativa è Bologna, dove gioca Riccardo Orsolini. Ma in questo caso la situazione, scrive la rosea, è più complicata.

“Tra gli obiettivi di Orsolini c’è soprattutto l’Europeo 2021, ma per arrivarci dovrà garantirsi la continuità. E questo potrebbe essere un ostacolo serio per la trattativa, perché né Giuntoli né lo stesso Gattuso potrebbero garantirgliela. Il giocatore, comunque, piace e il club non avrebbe difficoltà a investire i 20 milioni richiesti dal Bologna”.