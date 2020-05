Gazzetta: Gattuso ha voluto blindare Fabian e Zielinski

Vuole affiancarli a Demme: loro tre costituiscono il centrocampo del Napoli. Ed è pronto a scommettere su Elmas. Allan in partenza

Sulla Gazzetta dello Sport la mediana del Napoli. Demme, Fabian e Zielinski.

“Il triangolo magico in mediana su cui il Napoli può già contare e che in futuro potrà diventare davvero fra i più forti in Europa“.

Quando a febbraio il presidente De Laurentiis piombò a Castel Volturno per discutere il futuro del Napoli, Rino Gattuso ha chiesto di confermare lo spagnolo e il polacco perché diventassero i pilastri del suo centrocampo.

“E così in febbraio, quando la squadra cominciò a giocare e far risultato con continuità, un pomeriggio Aurelio De Laurentiis piombò a Castel Volturno per impostare il futuro con l’allenatore e il direttore sportivo Cristiano Giuntoli. Quel giorno, fra le altre cose, Gattuso chiese di non toccare Fabian Ruiz e Piotr Zielinski, per farli diventare le colonne portanti del Napoli della prossima stagione“.

Il presidente ha accontentato l’allenatore. I due, insieme con Demme, formano

“una robusta diga in fase difensiva, assicurando anche un buon numero di gol”.

E poi c’è Elmas, su cui il tecnico vuole puntare. Ma anche Lobotka e Allan.

“Il ventenne Eljif Elmas ha colpito Gattuso, che lo ha schierato anche nel tridente, per le sue qualità e il carattere. Stanislav Lobotka è arrivato in gennaio e ancora deve esprimere il suo potenziale: lo slovacco può giocare centrale o mezzala senza problemi. E poi c’è anche un certo Allan, che sarà in lista di partenza, ma resta un signor centrocampista che ha voglia di mettersi in mostra. Fosse solo per cambiare aria”.