Futuro Milik, Il Mattino: su di lui anche Arsenal e Tottenham

Prima di affrontare il nodo mercato, il Napoli dee chiudere definitivamente il capitolo rinnovi. Nonostante la chiusura di Mertens, ce ne sono ancora tanti in ballo, come scrive il Mattino

Per l’attaccante polacco il discorso si è bloccato da tempo, non si sono registrati passi avanti, partenza ormai sempre più vicina. E per lui ci sono già diversi estimatori, in Italia in maniera particolare la Juve, mentre all’estero Arek ora è seguito con interesse dall’Atletico Madrid nella Liga e soprattutto in Premier League dall’Arsenal e il Tottenham.