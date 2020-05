Forbes spiega perché Federer è l’atleta più ricco del 2020: «Il suo brand è incontaminato, crescerà ancora»

La classifica di Forbes. Ha guadagnato 106 milioni di dollari, uno in più di Ronaldo e due in più di Messi. Tranne la Nike, nessuno marchio si separa da lui: «Porta cambiamenti positivi al mondo»

È Roger Federer lo sportivo più ricco del 2020, l’atleta che ha guadagnato di più. Ha concluso al primo posto nella consueta classifica redatta da Forbes, con 106,3 milioni di dollari. Ha preceduto di pochissimo Ronaldo, Messi (rispettivamente 105 e 104 milioni di dollari), poi Neymar sotto i 100 (95.%) e LeBron James 88.2. Prima delle donne Naomi Osaka al 29esimo posto con 37,4 milioni di dollari; seconda Serena (33esima) con 36 milioni di dollari. Serena precede Salah ed è preceduta da Vettel. Altre donne non ce ne sono. Centesimo è Sergio Ramos con 21,8 milioni di dollari.

Federer il primo tennista ad aggiudicarsi questa speciale classifica che viene curata dal 1990.

Scrive Forbes che il guadagno in montepremi è stato di 6,3 milioni di dollari. Una minima parte, quindi. Il grosso è arrivato da sponsor, esibizioni. «Il suo brand è incontaminato – ha detto David Carter, professore di business sportivo presso la Marshall School of Business di USC – motivo per cui in tanti chiedono di collaborare con lui».

Federer è testimonial di tredici marchi, tra cui Barilla, Moet & Chandon e Rimowa che pagano i tre e i trenta milioni di dollari per associarsi al venti volte vincitore di Slam. Federer e Tiger Woods sono gli unici due atleti a essere riusciti ad attivare cento milioni di dollari di sponsorizzazioni in un solo anno.

Forbes scrive che Federer non mostra segni di invecchiamento. La sua ultima partnership è stata con la startup di scarpe da corsa svizzere On, con sede vicino alla sua nuova casa sul Lago di Zurigo.

Un altro segno della sua forza è che le aziende quasi mai lo lasciano. Gli sono fedeli Rolex, Credit Suisse, Mercedes-Benz. La sola eccezione è stata la Nike di Michael Jordan. I due si sono separati dal 2018.

A Forbes parla John Jay, responsabile della creatività globale di Uniqlo:

Secondo noi Roger Federer non ha ancora raggiunto il massimo delle sue potenzialità. Sarà alimentato dal suo status di “più grande di tutti i tempi”, ma il futuro di Roger, anche il nostro, è dato soprattutto dalla sua capacità di portare un cambiamento positivo al mondo.

Federer ha anche investito in proprio, con il TEAM8. E vanta tra i clienti i tennisti Del Potro e Zverev, l’astro nascente Coco Gauff. TEAM8 organizza anche la Laver Cup uno dei tanti surrogati della Coppa Davis.