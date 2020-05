De Magistris contro De Luca: “È sbagliato chiudere i locali alle 23”

“Ci dobbiamo rialzare da soli, il governo non ha messo in campo le misure necessarie per ripartire: o in due settimane ci sono misure di sostegno ai cittadini tramite i Comuni, oppure sarà rottura istituzionale. Non mi faccio ingabbiare dalla Regione o dal Governo nazionale, lavoriamo perché in ballo c’è il destino della nostra città”.

Sulle parole di De Luca?

“Sono un uomo libero che non appartiene a nessuno, ho sempre cercato il dialogo: l’ho cercato molte volte con De Luca, negli ultimi anni non ha mai ritenuto di dover incontrare il sindaco del capoluogo di regione. Di questi tempi ho ritenuto opportuno un surplus di buonsenso, chiamarlo nonostante tutto: mi ha risposto, entro fine settimana ci incontreremo e da parte mia c’è spirito istituzionale per vedere se il dialogo può portare delle cose buone e giuste per le comunità. Chiudere i locali alle 23 significa concentrare le persone, chi vuole bere o si procura le bottiglie o si reca nelle case: è una propaganda a danno della città. De Luca faccia il presidente della regione, non risponde della sanità e per fare campagna elettorale entra in questioni che non gli competono: si candidasse a sindaco e prendesse il lanciafiamme. Non è che chi beve per forza è un alcolizzato. Farà delle ordinanze senza precedenti che vanno ad incidere sugli spazi della città e sulla mobilità”€