Daily Mail: il Napoli punta Dennis per sostituire Lozano

Secondo il tabloid inglese l’elevato costo del cartellino di Osimhen avrebbe bloccato la trattativa, così il primo obiettivo del Napoli sarebbe diventato il nigeriano del Bruges

Il Napoli sarebbe entrato in gara con l’Arsenal per Emmanuel Dennis secondo quanto riporta il Daily Mail. Mentre i media italiano danno come priorità per gli azzurri Osimhen, secondo il tabloid britannico, sarebbe Dennis il vero obiettivo.

Il 22enne nigeriano del Bruges sarebbe corteggiato da parecchie società Newcastle, Brighton, Sheffield United, Watford, Monaco e Sampdoria, ma l’Arsenal sarebbe quello più motivato

secondo l’esperto di calcio francese Manu Lonjon, il Napoli ha selezionato Dennis come priorità assoluta per questa estate. Si ritiene che anche il connazionale Osimhen sia sul radar degli italiani, anche se il suo prezzo sarebbe troppo alto. Dato il costo del cartellino più economico, Dennis rappresenta una valida alternativa per il Napoli, che sta cercando di rafforzare i propri ranghi offensivi in vista dei possibili addii di calciatori come Lorenzo Insigne, Dries Mertens o Hirving Lozano