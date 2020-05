Daily Express: United e Liverpool in lotta per Koulibaly

Sembra orami quasi certo che Koulibaly lascerà il Napoli nella prossima sessione di mercato, il presidente De Laurentiis ha già più volte dichiarato di non voler perdere nuove occasione per vendere il difensore. La pista che sembra più probabile al momento per il futuro del difensore azzurro è quella della Premier, ma in lista non c’è solo il Manchester United.

Il Daily Express, conferma oggi l’indiscrezione secondo cui l’allenatore Ole Gunnar Solskjaer avrebbe chiesto al direttore generale Ed Woodward, , di formulare un’offerta per provare a portare Koulibaly ad Old Trafford. In Premier League la concorrenza è forte, il Liverpool e i cugini del Manchester City sono interessate al senegalese.