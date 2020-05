Cuadrado al Napoli come contropartita per Milik

La notizia arriva dal Sudamerica come riporta Tuttosport. La Juve sarebbe disposta allo scambio per convincere De Laurentiis

Continua il pressing della Juve per Arkadius Milik. I bianconeri hanno messo sul piatto diverse contropartite tecniche per arrivare all’attaccante polacco da Rugani, a Romero e Pellegrini, ma il presidente De Laurentiis ha fatto sapere che ha intenzione di monetizzare dalla cessione di Arek e non intende fare sconti. L’ultima suggestione di mercato, che arriva direttamente dal Sudamerica., riportata oggi da Tuttosport, è relativa a Cuadrado. La Juve sarebbe pronta a uno scambio Cuadrado-Milik per convincere il Napoli