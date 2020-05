CorSport: rinnovo Mertens, oggi incontro tra il belga e Giuntoli a Castel Volturno

Contatti di De Laurentiis col fratello e la società nelle Fiandre. Sul tavolo contratto biennale da 12 milioni tra ingaggio e bonus alla firma

Nella riapertura del dialogo tra il Napoli di De Laurentiis e Mertens per il rinnovo è stato decisivo il ruolo di Rino Gattuso. La stima reciproca tra tecnico e calciatore ha dato il via alla ripresa dei contatti con il presidente.

Ieri Mertens ha parlato a lungo via Skype con il ds azzurro Giuntoli. Oggi i due si incontreranno di persona.

“Il ds Giuntoli, che dopo oltre due mesi di obbligata lontananza è rientrato in città e ha subito fissato l’incontro con Mertens: oggi, nei pressi dell’allenamento”.

De Laurentiis ha instaurato un dialogo “più convenzionale, ma altrettanto incisivo” con l’entourage del belga.

“Suo fratello Joroen, certo, e poi gli uomini della Stirr Associates di Keerbergen, nel cuore delle Fiandre. L’offerta di rinnovo del Napoli, ribadita anche il 1° marzo nel corso del faccia a faccia sul Lungomare con Dries, per il momento è più o meno come quella dell’Inter. Contratto biennale, fino al 2022, che tra ingaggio e bonus alla firma arriva a 12 milioni di euro complessivi. La differenza con la proposta nerazzurra? Marotta è pronto a inserire anche l’opzione per il terzo anno, che nella prospettiva di un calciatore di 33 anni a quanto pare fa la differenza”.

In merito all’opzione per il terzo anno il Mattino dice esattamente il contrario e cioè che è una proposta fatta dal Napoli e non dall’Inter.

A convincere Mertens è stato soprattutto Gattuso.

“Mertens è felicissimo di lavorare con lui, ne è stato letteralmente conquistato, e Rino dal canto suo non ha mai smesso di parlare con il giocatore e neanche di sperare che alla fine optasse per rinnovare la storia azzurra”.

Toccherà a Giuntoli “intensificare i ritmi della trattativa con Dries faccia a faccia, sin da oggi. Giorno del primo appuntamento post quarantena”.