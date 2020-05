CorSport: per l’attacco del Napoli il nome caldo è Jovic, ma il Real Madrid non vuole svenderlo

Il Napoli ha necessità di ridefinire il reparto di attacco. Il Corriere dello Sport scrive dell’interesse del club per Luka Jovic.

“Si sa che il 22enne serbo figuri fra i più appetiti, a maggior ragione se dovesse liberarsi una casella (MIlik?). al momento la fortuna pare non assistere il duttile centravanti rilevato dai Blancos per circa 60 milionin di euro versati all’Eintracht. Solo 2 gol in 24 presenze (di Liga) e, come se non bastasse, il recente e piuttosto serio infortunio riportato durante lo smart working nella sua casa di Belgrado (frattura extra-articolare al calcagno del piede destro”.