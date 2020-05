CorMez: Gattuso organizza un pranzo all’aperto per il Napoli a Castel Volturno

Ieri il Napoli ha continuato gli allenamenti individuali a Castel Volturno. Il Corriere del Mezzogiorno scrive che la squadra ha improvvisato un pranzo all’aria aperta, organizzato da Gattuso.

“Nel giorno in cui, da ordinanza regionale, in Campania hanno riaperto i ristoranti, il Napoli ne ha improvvisato uno in casa propria. Ieri Rino Gattuso ha riunito la squadra per colazione e in una mensa improvvisata all’aperto, un metro tra ogni sedia, si è ripetuto un rito che pure è fondamentale per l’armonia del gruppo. In un’atmosfera assolutamente informale, ma con gel disinfettante a portata di mano”.