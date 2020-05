Conferenza Merkel. L’ultima notizia è Bundesliga dal 15 maggio – LIVE

Il governo tedesco avvia l’allenamento delle restrizioni lasciando molto potere decisionale agli Stati federali. Riaprono i negozi, e ci si potrà incontrare tra parenti

La Bundesliga riparte “nella seconda metà di maggio”: la data sarà decisa dalla lega, e con ogni probabilità sarà il 15 maggio. La decisione che il calcio europeo stava aspettando, dunque, è arrivata: Merkel dà il via libera alla ripresa del campionato, lasciando al calcio stesso i dettagli. La cancelliera innesca così la miccia del riavvio delle competizioni anche in Inghilterra, Spagna e Italia.

Dopo la riunione tra il governo e i Presidenti degli Stati Federali la cancelliera ha ammorbidito la posizione iniziale – che prevedeva un’ulteriore quarantena di due settimane – e ha dato il via libera al ritorno in campo nel weekend del 16 maggio. In questo modo le nove giornate restanti saranno portate a termine entro il 30 giugno, scongiurando anche i problemi legati ai contratti in scadenza.

La Bild scrive che lo “sport ricreativo” e di base è di nuovo consentito, ma solo all’aperto e in base a regole specifiche. In ogni caso dalla seconda metà di maggio il governo ha previsto un progressivo allenamento delle misure di contenimento: i parenti possono incontrarsi, ad esempio per mangiare insieme. E in Sassonia-Anhalt ci si potrà riunire fino a cinque persone alla volta, indipendentemente dal loro grado di parentela. Riapriranno i negozi, e decade la precedente limitazione della grandezza dell’area di vendita

Nelle contee o nelle città indipendenti con più di 50 nuove infezioni per 100.000 abitanti entro sette giorni, si tornerà a nuove restrizioni.

Il governo tedesco lascia liberi gli Stati federali di decidere in autonomia sull’apertura di ristoranti, bar, discoteche, hotel, pensioni e appartamenti per le vacanze.