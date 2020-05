Merkel dà il via libera alla Bundesliga nella seconda metà di maggio

Ma la data ufficiale per la ripartenza del campionato sarà decisa dalla Lega calcio tedesca. Molto probabile che sarà il 15 maggio

Il Governo tedesco ha dato il via libera alla Bundesliga: il campionato tedesco potrà tornare in campo nella seconda metà di maggio, secondo quanto riportato dalla Bild. La data ufficiale per la ripartenza del campionato, tuttavia, sarà decisa dalla Lega calcio tedesca.

#Merkel „L´attuale situazione ci permette oggi di rivedere le misure adottate. Importanti sono mantenere 1,5 m. di distanza e la maschera nei negozi. Le limitazioni continueranno comunque ad esserci almeno fino al 5 giugno” — Bruno Viteritti (@bviteritti) May 6, 2020