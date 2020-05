Chiellini: “Cardiff? Nessuna lite nello spogliatoio nell’intervallo, ci siamo incoraggiati”

Il capitano della Juve sulla finale di Champions persa contro il Real Madrid: “Abbiamo perso perché eravamo esausti. Eravamo sull’1-1, ma poi è finita drammaticamente”

Ancora uno stralcio di “Io, Giorgio”, l’autobiografia di Giorgio Chiellini che fa discutere da settimane per i contenuti che il capitano della Juventus ha deciso di mettere in piazza. Stavolta Chiellini parla della famosa finale di Cardiff. Era il 2017. La Juventus perse la Champions contro il Real Madrid. Fu una batosta fortissima per i bianconeri. Si disse di una feroce discussione nello spogliatoio.

Il capitano bianconero spiega:

“Si è parlato molto di Cardiff, nella famosa finale persa di Champions League contro il Real Madrid. Beh, non è successo niente di strano. Eravamo solo stanchi. Durante la pausa non è successo nulla di sensazionale. Nessuno ha litigato. Abbiamo perso perché eravamo esausti. Le finali sono sempre troppo tardi per noi. Eravamo estremamente esausti dopo la prima metà. Avevamo il fiato corto. Ci siamo incoraggiati. Era 1-1, ma poi è finita drammaticamente”.