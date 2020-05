Casarin: «Il nemico della Var è la presunzione dell’arbitro»

Al CorSera: «L’arbitro vuole essere solo. Guai se si arbitra seguendo il “qui comando io”. Ho un bel ricordo di Tarcisio Burgnich in un Lazio-Napoli molto tormentato, continuava a dirmi: «dai Paolo, lavora tranquillo».

Il Corriere della Sera intervista Paolo Casarin, ex arbitro, oggi opinionista. A breve sarà pubblicato un suo libro dedicato naturalmente al calcio.

Parla degli arbitri, anche della loro psicologia.

«Le dinamiche psicologiche dell’arbitro sono complesse: quando inizia osserva e vive ai bordi del campo. Improvvisamente ti dicono “dai vieni qui in mezzo, mettiti alla prova”. A questo punto può succedere di tutto. Rischi di non capirci più niente, hai addosso un carico impressionante di responsabilità, autorità e discrezionalità che ti porta a un pensiero pericoloso, “adesso faccio quello che voglio”. Questa è la condizione opposta alla calma: l’uomo di potere e autoritario si muove a scatti».

Casarin ha iniziato ad arbitrare a 18 anni spinto dall’amico calciatore Panzanato.

«E mi sono impaurito, sovrastato da quel carico di responsabilità. Tutta quest’autorità, che ti insegnavano anche nelle lezioni teoriche, non la capivo. In me è sempre prevalsa, nel rispetto dei ruoli, la convinzione che i giocatori fossero amici».